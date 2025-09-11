Tragedia in mare a Melito Porto Salvo: 39enne muore annegata mentre fa il bagno sul Lungomare dei Mille

Una donna di 39 anni ha perso la vita nelle acque antistanti il Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo. La vittima, originaria di Chorio di San Lorenzo ma residente da anni a Venezia, si trovava in spiaggia insieme al compagno quando, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscita a nuotare ed è annegata.

Immediato l’intervento del 118, giunti sul posto nel tentativo di prestare soccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, in attesa dell’arrivo del medico legale per i rilievi di competenza.