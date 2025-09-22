Traffico aereo interrotto a Copenaghen: droni non identificati in Danimarca. Allerta anche in Svezia e Novergia

Il traffico aereo a Copenaghen è stato temporaneamente interrotto dopo l’avvistamento di droni non identificati nello spazio aereo danese. Le autorità hanno deciso di sospendere i voli in via precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi. Situazioni simili sono state segnalate anche in altre capitali scandinave: a Oslo, in Norvegia, e a Stoccolma, in Svezia, si sono registrati episodi di possibili intrusioni di droni, che hanno destato preoccupazione e portato ad accrescere il livello di allerta.