Torneo Paolo Cois: la Domotek Volley gioca in Sardegna, prevista la diretta streaming

Il palazzetto dello sport di Via Giotto a Sarroch si prepara a vivere il suo giorno più intenso. Oggi, sabato 27 settembre 2025, va in scena la giornata delle semifinali della seconda edizione del Torneo Paolo Cois. Si inizia alle ore 17 con la sfida tra Cus Cagliari e Mantova. A seguire, alle ore 19, scende in campo la Domotek Volley Reggio Calabria, sul campo dei padroni di casa dei Sarroch. Tutte e tre le formazioni avversarie dei reggini nel torneo, sono militanti nel girone opposto agli amaranto, il girone bianco della Serie A3.

Si tratta di una bella occasione di preseason per testare uomini e mezzi per tutte e quattro le compagini: mister Polimeni, dopo il primo test dell’anno, di sabato scorso al Palacalafiore contro Pallavolo Crotone, potrà vedere all’opera la sua nuova creatura, ai nastri di partenza nel campionato di Serie A3. Ricordiamo, invece, che la Lega Pallavolo ha ufficializzato definitivamente il calendario della stagione regolare. L’esordio amaranto è programmato per domenica 26 ottobre 2025 sul campo della neopromossa Green Volley Galatone.

La prima in casa, invece, si giocherà domenica 2 novembre 2025 al Palacalafiore contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte. La grande novità di quest’anno è la visibilità nazionale garantita da Directa Sport Live Tv. Tutte le partite saranno riprese e trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Sarroch. Un’opportunità perfetta per i tifosi che non potranno essere presenti per non perdersi nemmeno un’azione.