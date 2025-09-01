Tonno Callipo, mister Lanci: “squadra giovane ma talentuosa, vogliamo fare bene”

StrettoWeb

Riparte profondamente rinnovata la Tonno Callipo nel prossimo torneo di Serie B. Non solo per i quattro acquisti effettuati, quanto per i tanti promettenti giovani promossi dalla squadra di Serie C ed altri che l’anno scorso sovente sono stati già aggregati al roster di Serie B. L’unico riconfermato del sestetto passato è il più che promettente centrale Ivan Borgesi che, nonostante i 17 anni compiuti ad aprile, ha mostrato mezzi da veterano seppur doverosamente migliorabili.

Tra i nuovi arrivati ecco i martelli Paglialunga, Netti e Vassallo tutti determinati a confermare le doti già palesate nella pur giovane carriera finora. Nuova anche la regia, affidata al talentuoso Piovan cresciuto nell’importante scuola pallavolistica della Kioene Padova. Il lungo elenco dei volti noti invece, comprende Saturnino, Kanar, Calello, Fusco, Buttarini, Smeraldo, Riga e Mauceri, tutti giovanotti di belle speranze, alcuni già da diversi anni nelle giovanili giallorosse.

Anche per la formazione maschile, attesa all’esordio di campionato l’11 ottobre al PalaValentia contro Gupe Catania e la settimana dopo in trasferta a Termini Imerese, previsti test ed allenamenti congiunti nel corso della preparazione, per provare uomini e schemi in vista della stagione agonistica.

Le parole di mister Lanci

Sullo start del precampionato ecco le impressioni di mister Nunzio Lanci: “sono contento ed entusiasta di tornare finalmente in palestra ed iniziare questo nuovo percorso. Ci aspetta una stagione dura: abbiamo allestito una squadra sicuramente molto giovane, ma con tanto talento e grandi margini di miglioramento. Il nostro primo obiettivo sarà quello di giocare una buona pallavolo e poi quello di far crescere i ragazzi, sia tecnicamente ma anche come persone. Qui a Vibo – conclude coach Lanci – ci sono tutti i presupposti per fare bene“.

Organico Tonno Callipo Serie B 2025/2026:

Palleggiatori: Giacomo Piovan, Nicolò Smeraldo;

Opposti: Samuele Riga;

Centrali: Ivan Borgesi, Simone Saturnino, Halim Kanar, Lorenzo Calello;

Schiacciatori: Luca Paglialunga, Antonello Netti, Mattia Vassallo, Sergio Mauceri;

Liberi: Andrea Fusco, Michael Buttarini.

Allenatore: Nunzio Lanci;

Secondo allenatore: Alessandro Santacroce.