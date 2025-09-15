Tiziano Ferro in concerto a Messina, il grande ritorno! DATA e INFO

Tiziano Ferro, uno dei cantautori italiani più amati a livello mondiale, tornerà live nel 2026 con il tour STADI26, facendo tappa a Messina città il 12 luglio allo Stadio San Filippo. “Messina conferma ancora una volta il proprio ruolo di città capace e ormai punto di riferimento per ospitare grandi eventi musicali di richiamo nazionale e internazionale – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –.

“La città si conferma una tappa strategica per il Meridione d’Italia, grazie a impianti moderni e attrezzati, in grado di garantire spettacoli di qualità, sicurezza e un’esperienza unica per il pubblico. Siamo felici di accogliere per la seconda volta Tiziano Ferro, artista del calibro internazionale che ha scelto Messina come tappa del suo tour”. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro. I biglietti del tour saranno disponibili per i membri del funclub ufficiale a partire dalle ore 11.00 di mercolledì 17 settembre sino alle ore 11.00 di giovedì 18 settembre. Per informazioni sul tour, biglietti e prevendite: http://www.livenation.it