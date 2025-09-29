Tiro della campagna, il calabrese Francesco Poerio Piterà si laurea campione d’Italia 2025

Città della Pieve ha ospitato in questo fine settimana, dal 25 al 28 settembre, i Campionati Italiani di tiro di Campagna, valevoli per l’assegnazione dei vari titoli italiani di classe e assoluti. La società Arcieri Club Lido ha preso parte all’evento con due atleti: Poerio Piterà Francesco e Poerio Piterà Edoardo, il primo nella divisione olimpica e il secondo nella divisione arco nudo. Il venerdì i tiri di qualifica e l’assegnazione dei titoli italiani. Edoardo Poerio Piterà conclude il suo campionato italiano nella divisione arco nudo seniores al 12° posto di classe con 297 punti e 18° assoluto a soli 4 punti di distanza per entrare nei migliori sedici degli assoluti maschili. Nell’olimpico il successo del giovane arciere Poerio Piterà Francesco che con 346 punti vince il titolo italiano campagna 2025 diventando il nuovo campione italiano juniores.

“Bellissima gara tecnica segnata anche dalla pioggia quella di Città della Pieve, bellissimo percorso e ottima location – le parole del mister Edoardo – percorso articolato che ha saputo mettere in evidenza le doti tecniche e sportive degli atleti. Il nostro Francesco ha saputo interpretare nel migliori dei modi il tracciato, anche con qualche difficoltà ad alcune punti per i riflessi del sole, tracciato che alla fine ha consentito allo stesso nostro atleta di vincere il titolo italiano campagna bissando quello già vinto qualche anno fa proprio in Calabria. Vorrei ringraziare il nostro Francesco per l’impegno che ha dimostrato in questi anni di settore giovanile, il fatto di aver concluso in questa manifestazione al 5 posto assoluto nelle finali individuali dimostra il valore sportivo dello stesso. Vorrei ringraziare chi in questi anni ha creduto sempre in Francesco, in primis Gillo Gold Medal e Vittorio Frangilli per gli ottimi prodotti dal riser GF ai flettenti GTL C88, passando per le ottime combinazioni di stabilizzatori che hanno reso possibile questa bellissima vittoria. Un grazie a Tech4Green e Salvo Scuto per averci supportato e Gas Pro di Cristian Stiruli.

Per Francesco questa era l’ultima gara Nazionale nel settore giovanile, settore che ha dato tante soddisfazioni allo stesso e anche qualche delusione che ha affrontato sempre con molta “dignità” sportiva. Settore giovanile che lo ha visto sempre protagonista dalla classe ragazzi alle due finali per gli assoluti targa di cui persa proprio allo shotoff con atleti della nazionale maggiore.

Un percorso sportivo ottimo e di gran qualità quello del giovane arciere, il quale, dall’anno prossimo sarà nelle divisioni Seniores. Qui, sicuramente, come detto anche dal Mister Personale dello stesso il tecnico Edoardo dovrà lavorare sodo e con impegno, cose che non mancano al giovane Francesco, e sicuramente, per il 2026 avrà nuovi stimoli, nuovi compagni e nuove strade da percorrere. Grazie Francesco per le emozioni che ci hai regalato in questi anni.