Terremoto Gambarie: scossa di magnitudo 2.9 in Aspromonte | MAPPE E DATI

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera alle ore 19:39 nell’area dell’Aspromonte. Il sisma, rilevato dall’INGV, ha avuto una magnitudo di 2.9 ed è stato localizzato a una profondità di 15 chilometri. L’epicentro è stato individuato con precisione nei Piani di Aspromonte, nei pressi di via Femmina Morta, a pochi passi dal laghetto di Rumia, una delle località naturalistiche più note della zona di Gambarie, frazione turistica di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Una scossa avvertita localmente

La scossa, di lieve entità, rientra tra i fenomeni sismici tipici dell’area appenninica e non ha provocato alcun danno a persone o cose. Alcuni abitanti e villeggianti a Gambarie hanno comunque riferito di aver percepito un leggero tremore, soprattutto ai piani alti delle abitazioni e nelle aree più vicine all’epicentro.