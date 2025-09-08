Terra dei fuochi, in Campania droni e IA: così la Calabria diventa modello nazionale, “seguiamo il loro esempio per incendi e rifiuti”

Il sistema Calabria – droni e intelligenza artificiale per combattere i rifiuti – diventa modello nazionale. Questo metodo verrà adottato anche a Napoli e Caserta, per combattere lo sversamento dei rifiuti e gli incendi dolosi legati alla Terra dei Fuochi. Ad affermarlo è il commissario di governo per la riqualificazione delle periferie Fabio Ciciliano, oggi a Caivano al termine del vertice per mettere a terra i primi interventi sulla Terra dei Fuochi.

“Si è appena concluso il tavolo tecnico della struttura commissariale per le periferie sulle attività di deterrenza contro lo sversamento dei rifiuti e gli incendi dolosi legati alla Terra dei Fuochi della provincia di Napoli e di Caserta. Il focus oggi è stata la videosorveglianza: per poter realizzare in maniera efficace questo tipo di attività prenderemo come modello l’esperienza della Regione Calabria, che ha realizzato nel corso degli anni un sistema con droni e intelligenza artificiale divenuto una best practice a livello europeo” ha affermato.

”Attraverso l’utilizzo di questi dispositivi – ha spiegato – insieme ovviamente ai sistemi di videosorveglianza, ci sarà un’azione sinergica delle diverse forze di Polizia che potranno lavorare nella migliore maniera possibile in questa direzione. A ciò, ovviamente, si affianca l’attività che si fa per il monitoraggio delle attività sanitarie: è importante non solo ed esclusivamente rimuovere i cumuli di rifiuti che sono stati sversati e abbandonati nel corso degli anni, ma soprattutto impedire in maniera organica che ciò possa di nuovo verificarsi”.

”E’ necessario impattare nella migliore maniera possibile con un’organizzazione che non deve più essere emergenziale ma di carattere strutturale da un lato attraverso la sinergia tra le forze di Polizia, che avranno maggiore capacità operativa per la deterrenza di questi reati e dall’altro coinvolgendo gli enti locali e la cittadinanza delle aree di Caserta e di Napoli per ridurre l’intero fenomeno riportando a un sistema di civiltà lo sversamento e il conferimento in discarica dei rifiuti” ha aggiunto.