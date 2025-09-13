Termovalorizzatori in Sicilia, Di Paola (M5S): “nessun risparmio per le tasche dei cittadini”

“Schifani continua ad ignorare volutamente il vero dato di fondo che vanificherà tutti gli sforzi per costruire i termovalorizzatori. La quantità di rifiuti che per legge potranno ricevere è talmente bassa che non vi è alcuna convenienza nel costruirli e farli funzionare. Fino ad oggi il presidente della regione non è stato in grado di dimostrare, numero alla mano, se vi è convenienza e se ci sarà un risparmio per le tasche dei cittadini”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e deputato ARS Nuccio Di Paola. “La verità – sottolinea – è che ci troviamo di fronte ad una gigantesca messinscena. Un sistema di distrazione di massa, inutile e costoso” conclude Di Paola.