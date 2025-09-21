Tensione nel Pd in vista della direzione nazionale. Gentiloni duro: “ancora manca l’alternativa al Governo Meloni”

Tensione nel Partito Democratico alla vigilia della direzione del partito di martedì ed a poche settimane dal voto nelle Marche, Calabria e Toscana. “Le opposizioni hanno da fare moltissimi passi in avanti per guadagnare la credibilità per poter essere un’alternativa”, afferma, durante un evento del Post, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che, in merito alla possibilità che il segretario Elly Schlein possa diventare il futuro premier, risponde: “al momento i partiti del centrosinistra non sono pronti per vincere le elezioni“.

“Se non hai una credibilità per poter essere un’alternativa, il rischio è che nonostante tutte le sue divisioni, nonostante i suoi errori, nonostante le sue debolezze, l’attuale governo duri a lungo – rimarca Gentiloni – e non posso pensare a cosa succederebbe in questo paese se questo governo durasse per dieci anni”.

Caos e diserzioni nell’area di Bonaccini

E’ caos nell’area di Bonaccini. Alla riunione sono mancati: Filippo Sensi, Marianna Madia, Lia Quartapelle, Lorenzo Guerini, Giorgio Gori, Graziano Delrio, Pina Picierno. “Le assenze ci sono. Sono persone che non ci credono più”, sottolinea Simona Malpezzi. Sandra Zampa, storica portavoce di Prodi, annuncia il suo addio ai bonacciniani in diretta.