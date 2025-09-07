Tel Aviv, massiccia manifestazione pro-pace: invocato l’aiuto di Trump per liberare gli ostaggi

Nella serata di ieri, da Tel Aviv si è alzato un importante grido a favore della pace. Una massiccia manifestazione di piazza ha visto diverse migliaia di persone scendere in strada per chiedere la fine della guerra fra Israele e Hamas. Soprattutto, la gente di Tel Aviv chiede un accordo sugli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi dal 7 ottobre 2023, giorno del tremendo attacco da parte di Hamas che uccise circa 1200 persone e ne rapì 250.

I manifestanti chiedono l’intervento del presidente USA Donald Trump, che già in passato aveva mediato fra le due fazioni, affinchè possa occuparsi in prima persona della liberazione degli ostaggi.