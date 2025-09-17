Team Volley Messina conferma capitan Germanà e Romano in difesa

La Team Volley Messina, prima squadra cittadina maschile, si prepara in queste settimane in vista del massimo campionato regionale, la Serie C. Nel presentare i protagonisti che scenderanno in campo nella nuova stagione ormai imminente si parte dai due registi difensivi, entrambi riconfermati e di esperienza che saranno molto utili allo staff tecnico composto da Paola Laganà, Franco Donato, Daniele Chitè e Massimiliano Triolo.

Uno è il capitano Riccardo Germanà, classe 1996, che guiderà la seconda linea e i compagni negli impegni agonistici. Insieme a lui nello stesso ruolo anche Matteo Romano, atleta e tecnico classe 2000 cresciuto nella Team Volley Messina sin da piccolo e che in questa stagione ricoprirà anche il ruolo di allenatore in seconda sia in Serie C femminile che in Under 18 femminile.

Così Riccardo Germanà, libero e capitano della prima squadra maschile: “sono molto felice della riconferma e di potermi rimettere in gioco in questo nuovo gruppo. Siamo molto coesi seppur in una fase iniziale e di assestamento. La voglia di fare è tante e non vedo l’ora che inizi il campionato. Abbiamo delle basi solide che ci portiamo dallo scorso anno, qualche innesto giovane, ma la grossa novità è a livello tecnico. Siamo contenti e fiduciosi del cambio, faremo molto bene. Da capitano infine è chiaro che essendo pure uno dei più esperti sento qualche responsabilità in più, darà l’esempio e sempre il massimo in campo per trasmettere la giusta passione. L’obiettivo è la salvezza, il prima possibile, migliorando il piazzamento dello scorso anno“.