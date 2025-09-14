Taurianova, la novena della Madonna della Montagna e la tradizione delle Stelle | INTERVISTA

Una tradizione nella tradizione: alla scoperta delle stelle che colorano la festa della Madonna della Montagna di Taurianova

Stelle Madonna della Montagna di Taurianova

Passione per l’arte, amore per la tradizione, omaggio alla Madonna. È così che nascono le Stelle della Madonna di Taurianova, simbolo della novena che accompagna le festività mariane nella cittadina in provincia di Reggio Calabria. Colorate e luminose, realizzate con delle canne e rivestite con della stoffa particolare (all’origine si utilizzava la carta velina), le Stelle della Madonna sono amate da grandi e piccini.

Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Mimmo Romeo, il “creatore delle stelle” (ne ha realizzate circa 2000!) racconta la tradizione delle Stelle della Madonna della Montagna di Taurianova.

