Taurianova festeggia Maria santissima della montagna, don Nino Ciano: “il miracolo e la consegna delle chiavi” | INTERVISTA

Un momento molto sentito per Taurianova che si rinnova, anno dopo anno, fra tradizione e fede. La cittadina reggina celebra i festeggiamenti in onore di Maria santissima della Montagna, madre e protettrice della città che, nella giornata di domani, martedì 9 settembre, riceve il simbolico dono delle chiavi della città dal sindaco, con l’augurio e la speranza di continuare a proteggere Taurianova e la sua gente.

Nell’intervista di Graziano Tomarchio, realizzata per StrettoWeb, le parole di don Nino Ciano sulla devozione verso Maria santissima della Montagna da parte dei taurianovese, il “giorno del miracolo” e la celebre consegna delle chiavi della città.