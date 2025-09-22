Taormina: sabato sarà visibile “Animal Rush”, il vernissage di Alessandro Florio | INFO e FOTO

Le sensazioni possono nascere dal reale o dall’astratto, un’astrazione che si concretizza nelle forme che rendono materie toccabili, l’intangibile delle sensazioni. È la riflessione mentale ancora più spinta, rispetto al passato, che ha portato alla nascita di ‘Animal Rush’ la nuova collezione di quadri realizzati dall’artista taorminese Alessandro Florio. Il vernissage sarà visitabile sabato 27 settembre, dalle ore 19 a Villa Mabel, storica dimora di Taormina (via Acropoli 13). L’ingresso è libero.

Le ‘macro-opere’ dell’artista, che ha trasformato e reso cosmopolita il linguaggio pittorico siciliano, facendosi apprezzare nel più ampio contesto autorale internazionale, saranno protagoniste in esclusiva a Taormina, prima di essere inviate alla Ca d’oro Gallery di Miami, dove, a dicembre, Florio sarà tra i protagonisti di Art Miami, una delle fiere d’arte contemporanee più importanti al mondo.

DIMENSIONE ANIMALESCA

Le misure delle tele della collezione ‘Animal Rush’ variano tra 250 x 220 cm e 300 x 120 cm. Sono i formati grandi che preferisce il pittore siciliano. Spazi dove al centro della scena ci sono animali liberi: liberi di vagare e di pensare. Un pensiero animalesco, forse che ha meno gabbie dei princìpi e dei tanti ‘impossibili razionali’ che imprigionano spesso, invece, la mente umana. Rappresentano, infine, l’istinto a produrre costantemente di Alessandro Florio.