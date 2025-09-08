Taormina, piano straordinario di 5.000 nuovi posti auto

“Oggi abbiamo firmato la Convenzione tra Comune di Taormina, ASP Messina e ASM per la gestione dei parcheggi e del trasporto pubblico all’interno dell’Ospedale San Vincenzo. L’accordo disciplina la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dei parcheggi all’interno del Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“La Convenzione prevede l’accesso dei bus ASM all’interno del plesso ospedaliero con due fermate dedicate, il potenziamento dei collegamenti da e verso l’ospedale, la regolamentazione della sosta e la gestione dei parcheggi da parte di ASM, garantendo stalli gratuiti per i soggetti fragili e tariffe agevolate per i dipendenti ASP”, rimarca De Luca.

“Si tratta di un passo importante nella strategia avviata che punta a realizzare 5.000 nuovi posti auto a Taormina. Nello specifico ci saranno 175 stalli a servizio diretto dell’utenza, circa 150 per i dipendenti dell’ospedale e, in prospettiva, altri 80 già finanziati. Un intervento che migliorerà l’accessibilità all’ospedale e renderà più efficiente la mobilità cittadina, integrandosi con i progetti futuri di collegamento e sviluppo della nostra città. Un sentito ringraziamento al Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Cuccì, per la collaborazione e la disponibilità mostrate in questo percorso condiviso”, conclude De Luca.