Taormina: momenti di paura all’ospedale San Vincenzo: 25enne tenta il suicidio

Attimi di tensione si sono vissuti nelle scorse ore all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove un giovane di 25 anni, originario di Santa Domenica Vittoria e affetto da problemi psichiatrici, ha tentato di togliersi la vita. Il ragazzo era stato accompagnato al pronto soccorso dal 118 in seguito a quella che sembrava una crisi di panico. Poco dopo, improvvisamente, si è allontanato ed è salito al secondo piano dell’edificio, raggiungendo il reparto di Cardiologia. Qui si è lanciato da una finestra, precipitando nel vuoto.

L’impatto gli ha provocato gravi traumi a cranio, torace, bacino e femore. Subito soccorso dal personale medico, il giovane è stato trasferito in Rianimazione, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Taormina per ricostruire l’accaduto.