Taormina: momenti di paura all’ospedale San Vincenzo: 25enne tenta il suicidio

Il 25enne, originario di Santa Domenica Vittoria, si è lanciato da una finestra del reparto di Cardiologia: ora è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

ospedale taormina
Attimi di tensione si sono vissuti nelle scorse ore all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove un giovane di 25 anni, originario di Santa Domenica Vittoria e affetto da problemi psichiatrici, ha tentato di togliersi la vita. Il ragazzo era stato accompagnato al pronto soccorso dal 118 in seguito a quella che sembrava una crisi di panico. Poco dopo, improvvisamente, si è allontanato ed è salito al secondo piano dell’edificio, raggiungendo il reparto di Cardiologia. Qui si è lanciato da una finestra, precipitando nel vuoto.

L’impatto gli ha provocato gravi traumi a cranio, torace, bacino e femore. Subito soccorso dal personale medico, il giovane è stato trasferito in Rianimazione, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Taormina per ricostruire l’accaduto.

