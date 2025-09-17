Taormina, grave incidente sulla SS14: 15enne in rianimazione

Un ragazzo di 15 anni, originario di Mongiuffi Melia, si trova in prognosi riservata dopo un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 114 a Taormina. A bordo di un ciclomotore 50cc, il ragazzo viaggiava in direzione Catania, quando giunto nella zona di Spisone, si è scontrato con un autobus turistico che procedeva in senso opposto, urtando la fiancata di una Peugeot 2008 che lo precedeva.

Nell’impatto, il ragazzo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “San Vincenzo”, dove è stato è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova in Rianimazione. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Taormina per i rilievi. L’incidente ha inciso sulla viabilità, causando lunghe code sulla SS114 per circa un’ora.