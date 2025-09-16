Taormina, dilettanti allo sbaraglio: flop della “Carmen” al Teatro Antico, il sindaco De Luca va su tutte le furie

Numerose critiche sulla “Carmen” di Bizet, organizzata sabato scorso al Teatro Antico di Taormina dall’associazione “Sicilia Classica Festival”, alla quale il Parco Archeologico Naxos-Taormina aveva revocato la concessione dopo il trambusto dell’Aida del 24 agosto scorso. La sospensiva, dopo il ricorso presentato dall’associazione, è stata concessa il 9 settembre scorso dai giudici amministrativi, ma alla fine la messa in scena si è rivelata un mero fallimento. Numerosi gli spettatori usciti prima della conclusione dello spettacolo per la grande delusione arrecata.

Lo sconcerto del Sindaco Cateno De Luca

La reazione del Primo Cittadino non è tardata ad arrivare: “Basta con i dilettanti allo sbaraglio! Dopo il casino che si era verificato con l’Aida andata in scena il 24 agosto avevamo revocato la Concessione per la serata destinata alla Carmen. Il TAR Catania ha annullato il nostro provvedimento consentendo a questa associazione di profanare il Teatro Antico di Taormina con questa messa in scena che malamente scimmiottava la Carmen di Bizet.” ha detto De Luca in un post sui suoi canali social.

“Ho letto le farneticanti dichiarazioni di questa associazione ed oggi procederemo ad avviare una azione legale per danno di immagine e diffamazione. Una cosa comunque è certa: fino a quando io sarò il Sindaco questi personaggi non metteranno più piedi a Taormina” conclude.