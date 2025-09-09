Taormina, De Luca pubblica il video di un’anziana che lancia rifiuti dal balcone, poi lo rimuove dopo le critiche della madre

“Ma perché esageri? Questa mattina verso le 7:30 sono andato dalla mia mamma che non vedevo da cinque giorni e mi ha rimproverato perché mio nipote, come di consueto per tenerla aggiornata, le ha fatto vedere i miei post di ieri. “Si non levi nu’ videu da vecchietta chi ietta a Munnizza du bacccuni ti dugnu na’ moffa”. Traduzione: “Se non togli il video di quell’anziana che butta l’immondizia dal balcone ti dò uno schiaffo!”. Ed io: “Mamma lo ha fatto tante volte mentre c’è il corso principale di Taormina pieno di persone e poi i soliti sciacalli fanno le foto a questa borsa e mi sputtanano sui social”, è quanto scrive sulla propria pagina facebook, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“E lei: “Da ragiuni chi hai così ta potti a tortu e puru l’amici toi ti critichirannu. Levulu scuta a mia! Non ti fazzu mancu a faciulina pi pranzu si non fai comu ti dicu jo’! Traduzione: “dalla ragione che hai te la porti a torto ed anche i tuoi sostenitori ti criticheranno. Togli il video! Se non lo fai non ti cucino neanche i fagiolini per pranzo”, continua De Luca.

“Via il video”

“Ho tolto il video Ma la questione rimane aperta! Quando i sacchi della spazzatura te li trovi buttati nel Corso ( Incrocio corso Umberto – via fratelli ingegnere) pieno di gente ore 23:15 … La prima … la seconda … la terza… volta … Che fai ? Fai gli appostamenti! E se l’autore del lancio è una anziana signora che magari quotidianamente va a Messa o va a fare la spesa … ti chiedi: perché dovrebbe buttare la spazzatura dal balcone in pieno centro? Ho chiesto si servizi sociali comunali di verificare se la signora è autonoma oppure se non sta bene e soprattutto se vive da sola ed ha parenti che hanno il dovere di vigilare e provvedere a tutte le sue esigenze. Se la signora non è nelle condizioni di poter far fronte a tutte le sue esigenze quotidiane ci deve pensare la sua famiglia e se non c’è la famiglia dovremo provvedere noi con i servizi sociali. Certamente andrò fino in fondo a questa storia perché comunque va risolta”, rimarca De Luca.

“Ci tengo a precisarlo per un motivo molto semplice: i rifiuti buttati così suscitano indignazione a prescindere da coloro che li hanno buttati lì e generano un commento molto semplice e banale … ma dove siamo? Il resto è veramente sterile polemica! Ne approfitto dell’ennesimo caso mediatico per invitare nuovamente tutti a regolarizzare la propria posizione. Dal 1° ottobre chi non ha ritirato i mastelli (utenze domestiche) o i carrellati (utenze non domestiche) sarà sanzionato con una multa di 500 euro al giorno”, conclude De Luca.

