Taormina, cardiologia pediatrica a rischio: convocata l’assemblea

La UIL e la UIL FPL di Messina hanno indetto un’Assemblea sindacale che si terrà martedì 16 settembre 2025 alle ore 10.30 presso il Presidio Ospedaliero San Vincenzo di Taormina per ribadire con fermezza il NO al trasferimento della cardiochirurgia pediatrica da nosocomio di Taormina all’ospedale Papardo. Come ampiamente noto, la cardiochirurgia pediatrica di Taormina è una realtà sanitaria

d’eccellenza, nonché punto di riferimento per la Sicilia e per l’intero bacino del Mediterraneo.

Qualsiasi ipotesi di trasferimento o smantellamento della cardiochirurgia pediatrica è assolutamente inaccettabile e rappresenta una scelta miope e profondamente dannosa nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un serio danno che, inoltre, avrebbe gravi ricadute sul piano sanitario, economico ed occupazionale.

“La presenza della cardiochirurgia pediatrica a Taormina è il frutto di anni di investimenti, professionalità e impegno che hanno consentito di garantire cure salvavita a centinaia di bambini, spesso provenienti da contesti fragili e svantaggiati. Spostare il Ccpm dal presidio ospedaliero di Taormina rischia di compromettere la tempestività e la qualità degli interventi chirurgici, generando enormi disagi per le famiglie e per i pazienti. Vi è, inoltre, il concreto rischio di disperdere un patrimonio di competenze unico ed eccezionale, costruito anche grazie al fattivo e concreto contributo fornito dalla professionalità delle unità operative complementari all’attività cardiochirurgica” lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina, in vista dell’importante Assemblea sindacale programmata a Taormina .

“Pertanto, anche in occasione dell’Assemblea sindacale del 16 settembre, come Uil e Uil Fpl, chiederemo con forza ai Governi nazionale e regionale di abbandonare qualsiasi progetto finalizzato alla chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e, viceversa, di aprire urgentemente un concreto tavolo di confronto che abbia come unica finalità il potenziamento e il rafforzamento delle attività del centro cardiochirurgico pediatrico in piena sintonia con i reali bisogni dell’utenza e delle famiglie dei pazienti” hanno aggiunto.