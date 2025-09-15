Tank e aerei di Israele a Gaza City. Trump: “Hamas usa gli ostaggi come scudi umani”

Secondo quanto viene riportato da alcune fonti sul campo, i carri armati dell’Idf, l’esercito israeliano, sono entrati a Gaza City. Sarebbe, inoltre, in corso una significativa offensiva aerea sulla Striscia di Gaza che Israele starebbe operando con aerei da guerra, artiglieria e droni. Un’offensiva forte e determinata quella che il leader Netanyahu ha voluto riversare contro l’organizzazione terroristica di Hamas.

Trump: “Hamas ha spostato ostaggi in superficie

“Ho appena letto una notizia secondo cui Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani contro l’offensiva terrestre di Israele. Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un’atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima. Non lasciate che ciò accada, altrimenti, tutte le scommesse sono chiuse. Liberate tutti gli ostaggi ora“. È quanto scritto da Donald Trump in un post su Truth Social.