Tajani: “la Zes nelle Marche è un’opportunità”

“La Zes rappresenta un’opportunità e il governo ha inserito anche l’Umbria che è governata dal centrosinistra. Non capisco perché mettersi contro le opportunità, è una scelta bizzarra”. E’ quanto ha affermato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, a margine di un appuntamento elettorale per le regionali nelle Marche, questa mattina, a Piandimeleto.

“Polemica? Si fa perché si fanno gli interessi dei marchigiani? Non c’è nessuna operazione di interesse elettorale, è stata fatta perché erano mesi che ci stavamo lavorando e siamo arrivati alla conclusione poche settimane fa, perché serviva una trattativa con l’Unione europea”, conclude Tajani.