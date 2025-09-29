Tajani: “in Campania serve un candidato civico, si può vincere”

“Agli alleati porterò la proposta di un candidato civico alle Regionali in Campania”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Proseguono le trattiva nel centrodestra per la scelta del candidato presidente in Campania dove non mancano le scaramucce nella coalizione di Governo. “Il miglior candidato per noi è Martusciello, ma lui mi ha detto che preferisce non candidarsi, per evitare strumentalizzazioni, per poter vincere”, rimarca Tajani.

“Noi dobbiamo allargare la coalizione. E mi auguro che i nostri alleati ci ascoltino perché in Campania si può vincere”, rimarca il leader degli azzurri.