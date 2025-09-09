Sunsetland Reggio Calabria, Francesco Facchinetti canta la sua “Canzone del capitano” | VIDEO

La sua canzone ha oltre 20 anni. E’ il suo grande successo, l’unico di una breve carriera, quella da DJ. Poi Francesco Facchinetti ha intrapreso altre strade, ma quel brano ogni tanto riecheggia nelle menti e nelle voci degli italiani. Oggi, l’ha ripresentato a Reggio Calabria, precisamente all’Arena dello Stretto, nel corso di Sunsetland. Il tramonto sullo Stretto, questa sera, ha visto protagonista il figlio d’arte, come si può vedere nelle foto e nel video a corredo.

Ha cantato la sua “Canzone del capitano” e poi ha intrattenuto i presenti. A differenza di buona parte delle serate, forse oggi anche per la presenza di un personaggio noto, i gradoni dell’anfiteatro reggino sono stati riempiti.