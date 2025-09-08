Sunsetland a Reggio Calabria, attesa per la performance di DJ Francesco

Il Sunsetland, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, accoglie la performance di Francesco Facchinetti (“Dj Francesco”). Francesco Facchinetti, usando lo pseudonimo “DJ Francesco”, esordisce sulla scena musicale nel 2003 con “La canzone del capitano”, brano premiato con doppio disco di diamante. Nel 2004, 2005 e 2007 partecipa al Festival di Sanremo. Non solo musica: nel 2007 è inviato de “L’isola dei famosi” di cui è stato concorrente nel 2004. Nel 2008 vince l’Oscar TV come rivelazione dell’anno, e per tre edizioni e il giudice di X-Factor e co-conduce Ciak…si canta! Nel 2011 conduce Star Academy e in seguito Rai Boh. Nel 2014 incide il singolo “Conta”, parte della colonna sonora della serie TV “Braccialetti Rossi”. Nel 2015 insieme al padre, Roby Facchinetti, è coach del talent show The Voice of Italy. Tra il 2016 e il 2018 conduce la finale di Miss Italia. Nel 2020 e per due edizioni è giurato de Il Cantate Mascherato.

Il Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro. Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:00 di oggi, 8 settembre, è con i local Dj Giustra & Lubrano, domani 9 settembre accoglie la performance di Dj Francesco: cantante, conduttore televisivo, agente sportivo e imprenditore.