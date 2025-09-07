Sunsetland a Reggio Calabria, altro imprevisto: annullata la presenza di DJ Moojo

“Cancellata la performance del dj Moojo, per un sopraggiunto impedimento dell’artista. Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:00 di oggi, domenica 7 settembre, è con il local dj Enzo Romeo“. Così, in una nota, il Comune di Reggio Calabria comunica il cambio di programma per l’esibizione odierna al Sunsetland. Non è la prima volta che l’esibizione di un artista salta all’ultimo momento. Tra l’altro, queste settimane, hanno dimostrato come l’evento non sia stato proprio un grand successo in termini di presenze.