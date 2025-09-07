Sunsetland a Reggio Calabria, altro imprevisto: annullata la presenza di DJ Moojo

Il Sunsetland all’Arena dello Stretto di oggi, domenica 7 settembre, accoglie la performance del local dj Enzo Romeo, annullata la presenza di Moojo

moojo

Cancellata la performance del dj Moojo, per un sopraggiunto impedimento dell’artista. Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:00 di oggi, domenica 7 settembre, è con il local dj Enzo Romeo“. Così, in una nota, il Comune di Reggio Calabria comunica il cambio di programma per l’esibizione odierna al Sunsetland. Non è la prima volta che l’esibizione di un artista salta all’ultimo momento. Tra l’altro, queste settimane, hanno dimostrato come l’evento non sia stato proprio un grand successo in termini di presenze.

Ultimi approfondimenti di Attualità