Stranieri (M5S): “l’ambizione di Occhiuto a ricandidarsi dopo le dimissioni ha paralizzato la sanità calabrese”

“L’ambizione di Occhiuto a ricandidarsi dopo le dimissioni ha paralizzato la sanità calabrese”. Luigi Stranieri, candidato alla carica di consigliere regionale nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione centro, torna con decisione sulle dimissioni di Occhiuto e sugli effetti sull’ambito sanitario visto il ruolo di commissario ricoperto fino a qualche settimana fa. “Il Governo – spiega Stranieri – dopo aver accolto le dimissioni di Occhiuto da commissario alla sanità, condizione necessaria perché l’ex presidente potesse ricandidarsi, ha di fatto rinviato ogni determinazione sul tema”.

“Nessuna nuova nomina è arrivata da Roma – prosegue Stranieri – e, soprattutto, non pare vicina la fine di questa gestione dispendiosa e poco efficace del settore. La volontà della coalizione guidata da Pasquale Tridico – conclude Stranieri – è chiudere con il commissariamento della sanità nei primi sei mesi di governo e depoliticizzare il settore sanitario. Questa è l’unica soluzione per gestire il diritto alla salute dei cittadini allontanandolo dalle logiche clientelari che lo hanno mortificato e, in molti drammatici casi, annullato completamente”.