Straface: “Pd ignobile, sinistra mai fatto nulla per sanità calabrese”

“È incredibile e vergognoso vedere il Partito democratico e la sinistra locale provare a scaricare su altri le colpe di una sanità che loro stessi hanno governato per decenni in Calabria e a livello nazionale. Per anni hanno tagliato, mai risolto problemi, mai fatto le assunzioni necessarie, mai certificato il debito, mai chiuso i bilanci delle aziende: tutto ciò che serviva per far uscire la Calabria dal commissariamento e dal piano di rientro è stato ignorato“. E’ quanto afferma Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. “I commissari inviati dai governi di centrosinistra e da Giuseppe Conte hanno semplicemente paralizzato il sistema sanitario, e fatto ridere mezza Italia. Il presidente Occhiuto, in soli quattro anni ha fatto più di quanto non si fosse fatto negli ultimi quarant’anni: ha fatto assunzioni, investito in nuove strutture e tecnologie, completato fusioni strategiche, messo in campo cantieri per ospedali e case di comunità, e riportato ordine e trasparenza nei bilanci”, evidenzia Straface.

“È veramente ignobile che il candidato Tridico e la sinistra utilizzino il dolore dei cittadini come terreno di campagna elettorale. Speculare in questo modo sui problemi della gente è un comportamento indecente: i calabresi non si lasciano abbindolare da queste prese in giro. Girando per gli ospedali e criticando oggi, Tritico e il Pd tornano sul luogo del delitto: quel delitto che i loro compagni hanno perpetrato per decenni a discapito dei cittadini e della sanità calabrese”, conclude Straface.