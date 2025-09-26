Straface: “della Calabria si parla bene, rodimento del Pd è la nostra vittoria”

“Il Partito democratico calabrese non riesce ad accettare una verità semplice e lampante: finalmente si parla bene della Calabria. Per anni la sinistra ha raccontato solo una Calabria negativa, alimentando sfiducia e rassegnazione. Oggi, invece, i nostri territori sono al centro di una narrazione diversa, positiva, che arriva sui media nazionali e internazionali”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Il loro rodimento è la nostra vittoria: la vittoria di chi ha creduto nella Calabria e ha trasformato le risorse pubbliche in fatti concreti, in crescita, in turismo, in nuovi posti di lavoro. Mentre in passato le risorse venivano disperse o buttate a mare, oggi con Occhiuto diventano investimenti veri, che generano sviluppo e opportunità. Se ne facciano una ragione: la Calabria non torna indietro“, conclude Straface.