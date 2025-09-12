Straface: “dal Pd solo menzogne, Occhiuto ha riaperto e potenziato ospedali”

“Prosegue senza freni la campagna elettorale del centrosinistra totalmente nel segno delle menzogne. Ieri il segretario del Pd, Elly Schlein, catapultata da Roma in Calabria per sostenere il proprio candidato ha affermato che la Giunta Occhiuto ha contribuito a chiudere gli ospedali“. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. “È evidente che Schlein – come del resto il candidato alla presidenza della Regione Tridico – non conosca affatto la realtà calabrese. La sua è un’affermazione ridicola e soprattutto falsa. Ci dica piuttosto, quali ospedali avrebbe chiuso il presidente Occhiuto? La verità inconfutabile è che, all’opposto di quanto dice la sinistra, la Giunta Occhiuto ha riaperto e potenziato alcuni ospedali della regione, come quelli di Cariati, Trebisacce e Praia a Mare”, rimarca Straface.

“Un’azione che si inserisce in un piano più ampio per la sanità calabrese, che include anche l’accelerazione dei cantieri per i nuovi ospedali, quelli della Sibaritide (ormai quasi pronto), di Vibo Valentia e della Piana, che per decenni sono esistiti solo sulla carta, e i cui lavori sono stati inaugurati decine di volte, con tanto di cerimonie in pompa magna, da alcuni presidenti di centrosinistra a partire dai primi anni del duemila. Quei cantieri lungamente rimasti enormi spianate di sabbia e polvere oggi si stanno finalmente portando a compimento”, rimarca Straface.

“Schlein e Tridico sono due personaggi che non hanno nulla a che vedere con la Calabria, paracadutati nel nostro territorio per fare selfie e comizietti per una ventina di giorni. Purtroppo per loro i calabresi sanno riconoscere chi ama la propria regione e lavora per le nostre comunità da trent’anni e chi invece da trent’anni è stato in giro a farsi una carriera e oggi pensa di tornare come un messia dimostrando di non conoscere in alcun modo la realtà che vorrebbe governare”, conclude Straface.