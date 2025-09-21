Storica novità sui voli in Italia: martedì primo viaggio in aereo con due cani in cabina senza trasportino

Da questo martedì potranno volare in aereo due cani in cabina senza trasportino

cane in aeroporto con bagaglio

Una storica novità sbarca in Italia a partire da questo martedì, giorno nel quale – per la prima volta – potranno volare in aereo due cani in cabina senza trasportino. Il viaggio in questione è quello Ita in partenza alle 9.00 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. L’ufficialità segue le linee guida indicate mesi fa dall’Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“L’Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe – spiegava l’ente a maggio – Con le nuove linee guida gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese, comunque, a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia”. “Le compagnie aeree – spiegava sempre Enac – sono libere di aderire alle nuove regole”. Tra queste: dovranno essere vicino al finestrino. Vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le altre misure delle linee guida si prevede l’informazione preventiva all’equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare “buffer zone” per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza.

Le parole di Salvini e la reazione dei consumatori

“Abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina”, ha detto Salvini intervenendo alla seconda edizione dell’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore.

Poco convinti i consumatori: “il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall’Enac ma che – denuncia Consumerismo – si presta a molteplici criticità. “In primo luogo non viene definito il peso massimo dell’animale ammesso in cabina: le linee guida dell’Enac indicano solo ‘di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio’, un criterio che si presta a diverse interpretazioni”, dice il presidente Luigi Gabriele.

