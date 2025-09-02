Stagione nuova, Serie C vecchia: arriva la prima stangata, multa e maxi penalizzazione per il Rimini

StrettoWeb

Stagione nuova, problemi vecchi. E’ appena cominciata una nuova annata in Serie C, però le difficoltà ben note restano sempre lì, quelle, “attaccate”. Non se ne vanno. Questo, a causa di un sistema che fa sì che il problema non si risolva. E così il Rimini, tra le società in difficoltà tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa, ha subito una clamorosa stangata: multa di 5 mila euro e 11 punti di penalizzazione.

La nota FIGC

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.”. E’ quanto si legge nella nota della FIGC.