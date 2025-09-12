Sportello Amam fantasma, la terza Municipalità: “fatto grave, chiedano scusa”

Un grave episodio si è verificato nella giornata di oggi allo Sportello Amam presso la sede della Terza Municipalità, dove nessun operatore di sportello si è presentato nelle ore previste dal servizio. Il Presidente Alessandro Cacciotto chiede delle spiegazioni e soprattutto delle scuse pubbliche ai cittadini: “questa mattina, come da calendario trasmesso, doveva tenersi il c.d. Sportello Amam presso la sede della Terza Municipalità, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 ma nessuno si è fatto vivo negli uffici della circoscrizione e peggio ancora nessuno ha avvisato. È un fatto grave perché, posto che per carità può sempre accadere qualcosa, ci mancherebbe, Amam non ha né avvertito per comunicare che non sarebbe venuto l’operatore né si è scusata con una decina di persone che dalle prime luci di questa mattina erano in circoscrizione ad aspettare confidando del servizio” ha detto Cacciotto.

“Da quando si è insediata la nuova governance questo servizio, che in passato era reso puntualmente, ha subito alcuni bruschi stop ma mai si era verificato un fatto di questo tipo; Amam chieda scusa a tutti quei cittadini che hanno aspettato invano e fatto i salti mortali per essere presenti programmando la mattinata per il disbrigo di pratiche legate alla questione idrica e rinunciando a fare altro. Un brutto gesto istituzionale e di servizio verso la comunità e per cui spero il Sindaco possa valutare di prendere gli opportuni provvedimenti” ha concluso.