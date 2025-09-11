Spagna, le dichiarazioni shock del premier Sanchez: “non abbiamo l’atomica per fermare Israele” | VIDEO

Dichiarazioni gravissime che contribuiscono a una narrazione distorta della realtà e alimentano solo odio e violenza. Soprattutto, mostrano un lato oscuro, guerrafondaio e violento di una Sinistra europea che assume posizioni pericolosamente vicine a quel fascismo che per anni ha messo alla gogna, giustamente, ma spesso anche in maniera strumentale. Pedro Sanchez, Primo Ministro della Spagna, è intervenuto pubblicamente sul conflitto fra Israele e Hamas con dichiarazioni assurde.

Il leader spagnolo ha dichiarato: “la Spagna com’è noto, non ha bombe atomiche, nemmeno portaerei, né grandi riserve di petrolio. Noi da soli non possiamo fermare l’offensiva di Israele, ma questo non significa che non ci proveremo. Perchè ci sono cause per le quali vale la pena lottare anche se non è nelle nostre mani il poter per poterle vincere“.

Sanchez vorrebbe l’atomica e delle portaerei per fermare Israele. Il Capo di Stato di un’importante nazione europea ha ipotizzato l’uso della forza, compresa quella nucleare, contro una democrazia occidentale già attaccata dai terroristi di Hamas. È questo il modo che ha la Sinistra di risolvere i conflitti e combattere il terrorismo?