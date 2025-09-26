Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti a pochi giorni dalle regionali nelle Marche, Calabria e Toscana | DATI

A pochi giorni dalle elezioni regionali nelle Marche, Calabria e Toscana, secondo il sondaggio Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia è al 30%, Forza Italia stabile all’11%, la Lega dall’8,6%. Sul fronte del centrosinistra il M5S è al 12,5%. Il Pd è al 21,5%. Avs e Italia Viva: i primi al 6,4% e il partito di Matteo Renzi all’1,9%. Azione al 3,3%, Più Europa all’1,5%. Gli equilibri potrebbero cambiare anche in base a come andranno le elezioni regionali, molte delle quali si giocheranno sulla capacità dei leader di aver convinto i tantissimi indecisi.

La fiducia nel governo

Complessivamente la fiducia nei confronti del governo Meloni è migliorata (+3,1% rispetto a un anno fa). In particolare, il 42,6% degli intervistati dice di fidarsi dell’esecutivo guidato dalla premier. Restano comunque in maggioranza coloro che non lo fanno, con il 49,8%.