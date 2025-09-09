Sondaggi Politici: le intenzioni di voto, lo stato di salute dei partiti | DATI

Un sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da questa sera su Rai Uno, Fratelli d’Italia è al 30% in calo dello 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Noto dello scorso 11 giugno. Anche il Pd cala di mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22,5%. M5S sale dello 0,5% attestandosi al 13%. Forza Italia è all’8,5% (-0,5%) come la Lega che resta all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra sale di mezzo punto e va al 6,5%. Azione al 3,5% (+0,5%), Italia Viva al 2% è stabile.

Infine +Europa resta all’1,5% come Noi Moderati (1,5%). In generale, il centrodestra al 48,5% perde l’1% mentre il centrosinistra è stabile al 30,5%. Il campo largo al 49% guadagna un punto percentuale (+1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 43% (-2%).