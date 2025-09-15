Sondaggi politici: le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana | DATI

Nell’ultimo sondaggio di Termometro politico, a poche settimane dalle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana, Fratelli d’Italia è dato al 29,7%, il Partito Democratico risale al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle arriverebbe terzo, con il 12,3%. Nel centrodestra invece, gli altri due partiti di maggioranza Forza Italia e Lega arriverebbero pari merito con l’8,6%. Alleanza Verdi Sinistra il 6,4%.

Azione si fermerebbe al 2,9%, seguito da Italia Viva al 2,3%, Più Europa all’1,8% e Democrazia sovrana popolare all’1,4%. Chiudono Noi Moderati, all’1%, e Pace Terra Dignità all’0,9%.