Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi e M5S su, giù il Pd

In un anno il consenso di Fratelli d’Italia e del M5S è aumentato, quello del Pd calato. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e l’11 settembre. Rispetto a dodici mesi fa FdI è al 30,2% rispetto al 29 del settembre 2014. Forza Italia passa dal 10,9 all’11, la Lega dall’8,3 all’8,5. Sul fronte del centrosinistra il M5S guadagna l’1,7% che porta il partito di Giuseppe Conte dal 10,7 al 12,4%. Perde invece 2,1 punti il Pd che scende 23,6 al 21,5%.

Leggero calo anche per Avs e Italia Viva: -0,2% per i primi che hanno il 6,5% dei consensi, -0,1 per il partito di Matteo Renzi all’1,8%. Azione passa dal 2,9 al 3,2%, Più Europa dall’1,8% scende all’1,5%.