Sondaggi politici: le intenzioni di voto, ecco chi vincerebbe se si votasse oggi. Tutti i DATI

A poche settimane dalle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana, secondo un sondaggio SWG per La7, Fratelli d’Italia sarebbe al 30,4%, in calo invece il Partito Democratico, che scende al 21,9% ed il Movimento 5 Stelle ora al 13,3%. La Lega sarebbe all’8,7%, mentre Forza Italia all’8,1% e Alleanza Verdi e Sinistra si attesterebbe al 6,6%.

Azione e +Europa sarebbero rispettivamente al 3,4% e al 2,1%, Italia Viva resta stabile al 2,4%, mentre le altre liste crescono al 2,1%. Cala infine la quota di chi non si esprime, ora al 31%.