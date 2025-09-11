Sondaggi politici, le intenzioni di voto di SWG per La7: su Pd e M5S, frenata per Fdi che resta il primo partito

Arriva un nuovo sondaggio politico importante anche per quanto riguarda anche le elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana. Secondo Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia, resta sempre il primo partito, ma cede lo 0,2% e scende al 30%. Su il Partito democratico che guadagna lo 0,2% e si attesta al 22,2%. Sale il Movimento 5 Stelle, ora al 13,6%.

La Lega è stabile all’8,3%, Forza Italia guadagna lo 0,1% arrivando all’8,3%. Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,8%. Gli altri Azione (3,3%), Italia Viva (2,4%), + Europa (2%) e Noi Moderati (1%) sono staccatissimi rispetto agli altri movimenti politici.