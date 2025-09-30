Sondaggi politici: le intenzioni di voto a pochi giorni dalle regionali in Calabria e Toscana: salgono Fdi, Pd e M5S | DATI

Dopo il voto nelle Marche ed in Valle d’Aosta ed a pochi giorni alle elezioni regionali in Calabria e Toscana, secondo la rilevazione di Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia sale dello +0,3%, mentre il Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dello 0,2%. Stabili Lega e Forza Italia, in calo Verdi e Sinistra -0,2%. Tra i partiti minori sono in calo Azione dello -0,2%, +Europa -0,1% e Altre liste -0,2%. Stabile Italia Viva. Aumenta del 3% la percentuale di chi non si esprime.

Nei grafici tutti i partiti con tutti i dati al 29 settembre e la differenza rispetto al 22 settembre: