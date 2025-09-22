Sondaggi politici, le intenzioni di voto a pochi giorni dalle elezioni regionali. Tutti i DATI

Le elezioni regionali sono ormai alle porte, si parte con Valle d’Aosta e Marche, poi Calabria, Toscana, Campania, Veneto e Puglia. I sondaggi politici di Swg per il TgLa7 evidenziano alcune variazioni nei consensi nei vari partiti. Fratelli d’Italia sarebbe al 30,2%, il Partito Democratico sarebbe al 21,9% mentre il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 13,5%.

La Lega all’8,7% mentre Forza Italia all’8,1%. Alleanza Verdi e Sinistra otterrebbe il 6,7%. Azione sarebbe al 3,3%, Italia Viva al 2,2%, Più Europa al 2%, altre liste il 3,2%.