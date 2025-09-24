Sondaggi politici: le intenzioni di voto a pochi giorni dalle elezioni regionali nelle Marche, Calabria e Toscana | DATI

A pochi giorni dalle elezioni regionali nelle Marche (28 e 29 settembre), in Valle d’Aosta (28 settembre), in Calabria (5 e 6 ottobre), in Toscana (12 e 13 ottobre), secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d’Italia invariato al 30%, mentre il Partito Democratico perde mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22%. Anche il Movimento 5 Stelle resta al 13%.

La Lega al 9% guadagna lo 0,5%, mentre Forza Italia è stabile all’8,5%. Alleanza Verdi – Sinistra perde mezzo punto e va al 6%. Azione al 3,5%, Italia Viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1%, Noi Moderati all’1,5%. Gli astenuti-indecisi sono al 43%.