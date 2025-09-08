Siracusano visita gli ospedali di Messina: “impegno di Forza Italia per rafforzare strutture e servizi”

“Nell’ambito del Piano Strategico per il rilancio del Sistema sanitario nazionale, la strategia di Forza Italia per mettere in campo azioni concrete per migliorare le strutture e i servizi a disposizione dei cittadini, questa mattina, insieme a Antonio Barbera e Giovanni Crimi – rispettivamente coordinatore cittadino e vice – ho visitato gli ospedali di Messina, il Policlinico, nel quale è stato da poco inaugurato il Pronto Soccorso, e il Papardo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “Due strutture fondamentali per la città, guidate da dirigenti preparati e nelle quali lavorano operatori sanitari – medici e infermieri – straordinari, che anche tra le difficoltà danno sempre il massimo per garantire ai cittadini il sacrosanto diritto alla cura. Nel confronto con i direttori generali sono emerse con chiarezza le principali difficoltà: la carenza di medici e personale sanitario, le strutture che richiedono interventi di ammodernamento, la necessità di investimenti stabili e programmati”, rimarca Siracusano.

“Forza Italia intende impegnarsi, a livello di governo nazionale e nei territori, per sostenere un sistema sanitario più moderno, efficiente e vicino ai bisogni reali dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: ridare centralità alla sanità pubblica, potenziare gli ospedali e restituire fiducia ai cittadini che hanno diritto a cure tempestive e di qualità”, conclude Siracusano.