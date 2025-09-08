Siracusano visita gli ospedali di Messina: “impegno di Forza Italia per rafforzare strutture e servizi”

Siracusano: "Forza Italia intende impegnarsi, a livello di governo nazionale e nei territori, per sostenere un sistema sanitario più moderno, efficiente e vicino ai bisogni reali dei cittadini"

matilde siracusano stretto di messina

“Nell’ambito del Piano Strategico per il rilancio del Sistema sanitario nazionale, la strategia di Forza Italia per mettere in campo azioni concrete per migliorare le strutture e i servizi a disposizione dei cittadini, questa mattina, insieme a Antonio Barbera e Giovanni Crimi – rispettivamente coordinatore cittadino e vice – ho visitato gli ospedali di Messina, il Policlinico, nel quale è stato da poco inaugurato il Pronto Soccorso, e il Papardo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “Due strutture fondamentali per la città, guidate da dirigenti preparati e nelle quali lavorano operatori sanitari – medici e infermieri – straordinari, che anche tra le difficoltà danno sempre il massimo per garantire ai cittadini il sacrosanto diritto alla cura. Nel confronto con i direttori generali sono emerse con chiarezza le principali difficoltà: la carenza di medici e personale sanitario, le strutture che richiedono interventi di ammodernamento, la necessità di investimenti stabili e programmati”, rimarca Siracusano.

Forza Italia intende impegnarsi, a livello di governo nazionale e nei territori, per sostenere un sistema sanitario più moderno, efficiente e vicino ai bisogni reali dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: ridare centralità alla sanità pubblica, potenziare gli ospedali e restituire fiducia ai cittadini che hanno diritto a cure tempestive e di qualità”, conclude Siracusano.

