Siracusa-Zenga, la tensione continua: l’ex portiere porta il club in Tribunale per gli stipendi non pagati

Come se non bastasse una partenza in campionato da incubo (quattro partite e quattro sconfitte), il Siracusa è alle prese anche con problemi esterni al rettangolo verde. La vicenda con Walter Zenga, infatti, continua ad arricchirsi di nuovi capitoli, non tendendo affatto a placarsi, anzi. Era esplosa settimane fa sui social, riguardava arretrati non pagati e per questo l’ex portiere aveva pubblicato tutto sui social, aprendo una querelle che aveva fatto parlare tutta Italia. Adesso, l’ex estremo difensore di Inter e Nazionale ha intenzione di portare il club in Tribunale. Tramite il suo legale, infatti, ha inviato una lettera alla società aretusea chiedendo il pagamento di cinque mensilità ed alcuni rimborsi.