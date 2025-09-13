Siracusa, tonfo interno contro la big: il Benevento vince 0-3, aretusei a zero punti dopo quattro gare

Il Siracusa tiene un tempo, poi cade in casa. Pesante sconfitta interna contro il Benevento, una delle big del girone C di Serie C. In Sicilia finisce 0-3. La squadra di Turati resta ultima, a zero punti dopo quattro gare, e incassa un’altra sconfitta importante, “bruciando” difatti tutto l’entusiasmo della promozione. Il primo tempo, come detto, si chiude a reti bianche, ma nella ripresa arrivano le reti di Salvemini e Manconi (doppietta), che in venti minuti aprono e chiudono il match.

Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Foggia – Latina 1-1

Monopoli – Audace Cerignola 2-0

Potenza – Crotone 3-3

Sabato 13 settembre

Ore 17:30

Picerno – Casarano 1-2

Siracusa – Benevento 0-3

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23 – Altamura

Cosenza – Catania

Ore 17:30

Trapani – Casertana

Ore 20:30

Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese – Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Catania 9* Benevento 9 Monopoli 7 Casarano 7 Salernitana 6** Casertana 6* Audace Cerignola 5 Picerno 5* Crotone 5 Potenza 5 Giugliano 4* Foggia 4 Latina 4 Altamura 3* Atalanta U23 3** Cosenza 2* Cavese 1* Sorrento 1* Siracusa 0* Trapani -1 (-8)*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola – Foggia

Casertana – Cosenza

Catania – Sorrento

Crotone – Siracusa

Latina – Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura – Trapani

Casarano – Cavese

Ore 17:00

Benevento – Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano – Salernitana

Potenza – Picerno