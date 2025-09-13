Siracusa, tonfo interno contro la big: il Benevento vince 0-3, aretusei a zero punti dopo quattro gare

In Sicilia finisce 0-3. La squadra di Turati resta ultima, a zero punti dopo quattro gare, e incassa un'altra sconfitta importante, "bruciando" difatti tutto l'entusiasmo della promozione

Siracusa Benevento

Il Siracusa tiene un tempo, poi cade in casa. Pesante sconfitta interna contro il Benevento, una delle big del girone C di Serie C. In Sicilia finisce 0-3. La squadra di Turati resta ultima, a zero punti dopo quattro gare, e incassa un’altra sconfitta importante, “bruciando” difatti tutto l’entusiasmo della promozione. Il primo tempo, come detto, si chiude a reti bianche, ma nella ripresa arrivano le reti di Salvemini e Manconi (doppietta), che in venti minuti aprono e chiudono il match.

Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30 
Foggia – Latina 1-1
Monopoli – Audace Cerignola 2-0
Potenza – Crotone 3-3

Sabato 13 settembre

Ore 17:30
Picerno – Casarano 1-2
Siracusa – Benevento 0-3

Domenica 14 settembre

Ore 15:00
Atalanta U23 – Altamura
Cosenza – Catania

Ore 17:30
Trapani – Casertana

Ore 20:30
Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30
Cavese – Giugliano

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 9*
  2. Benevento 9
  3. Monopoli 7
  4. Casarano 7
  5. Salernitana 6**
  6. Casertana 6*
  7. Audace Cerignola 5
  8. Picerno 5*
  9. Crotone 5
  10. Potenza 5
  11. Giugliano 4*
  12. Foggia 4
  13. Latina 4
  14. Altamura 3*
  15. Atalanta U23 3**
  16. Cosenza 2*
  17. Cavese 1*
  18. Sorrento 1*
  19. Siracusa 0*
  20. Trapani -1 (-8)*

*Una partita in meno
**Due partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 17:30
Audace Cerignola – Foggia
Casertana – Cosenza
Catania – Sorrento
Crotone – Siracusa
Latina – Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00
Altamura – Trapani
Casarano – Cavese

Ore 17:00
Benevento – Atalanta U23

Ore 17:30
Giugliano – Salernitana
Potenza – Picerno

