Siracusa, tonfo interno contro la big: il Benevento vince 0-3, aretusei a zero punti dopo quattro gare

Il Siracusa tiene un tempo, poi cade in casa. Pesante sconfitta interna contro il Benevento, una delle big del girone C di Serie C. In Sicilia finisce 0-3. La squadra di Turati resta ultima, a zero punti dopo quattro gare, e incassa un’altra sconfitta importante, “bruciando” difatti tutto l’entusiasmo della promozione. Il primo tempo, come detto, si chiude a reti bianche, ma nella ripresa arrivano le reti di Salvemini e Manconi (doppietta), che in venti minuti aprono e chiudono il match.
Risultati Serie C Girone C, 4ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20:30
Foggia – Latina 1-1
Monopoli – Audace Cerignola 2-0
Potenza – Crotone 3-3
Sabato 13 settembre
Ore 17:30
Picerno – Casarano 1-2
Siracusa – Benevento 0-3
Domenica 14 settembre
Ore 15:00
Atalanta U23 – Altamura
Cosenza – Catania
Ore 17:30
Trapani – Casertana
Ore 20:30
Salernitana – Sorrento
Lunedì 15 settembre
Ore 20:30
Cavese – Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Catania 9*
- Benevento 9
- Monopoli 7
- Casarano 7
- Salernitana 6**
- Casertana 6*
- Audace Cerignola 5
- Picerno 5*
- Crotone 5
- Potenza 5
- Giugliano 4*
- Foggia 4
- Latina 4
- Altamura 3*
- Atalanta U23 3**
- Cosenza 2*
- Cavese 1*
- Sorrento 1*
- Siracusa 0*
- Trapani -1 (-8)*
*Una partita in meno
**Due partite in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata
Sabato 20 settembre
Ore 17:30
Audace Cerignola – Foggia
Casertana – Cosenza
Catania – Sorrento
Crotone – Siracusa
Latina – Monopoli
Domenica 21 settembre
Ore 15:00
Altamura – Trapani
Casarano – Cavese
Ore 17:00
Benevento – Atalanta U23
Ore 17:30
Giugliano – Salernitana
Potenza – Picerno