Siracusa, il mercato non si ferma: ufficiale Parigini

StrettoWeb

Il Siracusa, che si è mosso in ritardo sul calciomercato per via del nodo fideiussione, sta continuando ad annunciare calciatori, pescando dagli svincolati. L’ultimo, ufficializzato oggi, è un colpo esperto, ex Serie A e B: Vittorio Parigini. “Attaccante classe ’96, arriva in azzurro dopo aver trascorso la passata stagione in Serie C tra Spal e Audace Cerignola” si legge nella nota del club.

“Già protagonista con la maglia della Nazionale Under 21, con la quale ha collezionato 20 presenze e 6 gol, in carriera vanta una lunga esperienza in Serie A con le maglie di Chievo, Torino, Benevento e Genoa, mentre in Serie B ha giocato con Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese, Ascoli, Como, Feralpisalò e Lecco. Il calciatore sarà in città nelle prossime ore per mettersi a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali”.

Ufficiale anche Alioune Sylla

Il Siracusa ufficializza anche Alioune Sylla, “portiere senegalese classe 2003, torna in azzurro dopo l’esperienza della seconda parte della scorsa stagione, quando ha fatto parte del gruppo che ha vinto il campionato di Serie D collezionando anche una presenza nella Poule Scudetto. Il calciatore e arrivato in citta e si e subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali”.