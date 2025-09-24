Siracusa, finalmente! Dopo 5 sconfitte arriva la prima vittoria: battuto il Potenza di misura

Dopo cinque sconfitte, il Siracusa rialza la testa e ottiene la prima vittoria stagionale. Prezioso 2-1 degli aretusei contro il Potenza nella prima partita infrasettimanale della stagione. In Sicilia la gara nella seconda parte, dall’ora in poi. E le cose si stavano mettendo anche male, perché a passare in vantaggio sono gli ospiti, con D’Auria. In tre minuti, però, i locali la ribaltano, con l’autorete di Alastra e il gol di Puzone, per il 2-1 finale. Piccolo passettino in classifica, dunque, per la squadra di Turati, che si lascia alle spalle settimane difficili.