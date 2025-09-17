“Sindaco si alzi, ah no è già in piedi”: lo show di Fiorello incanta Taormina| VIDEO e FOTO

Grande successo del “CCPM&Friends”, la serata speciale di beneficenza che si è svolta al Teatro Antico di Taormina. Un mix tra musica e spettacolo, con ospiti speciali come: Orietta Berti, Sal Da Vinci, Mario Biondi, Alexia, Sal Da Vinci, Roberto Lipari, Giuseppe Castiglia, Mario Incudine, Orchestra a plettro città di Taormina, Piccolo coro città di Taormina e il Sindaco di Messina Federico Basile. Presente anche Rosario Fiorello, che ha fatto sorridere il pubblico per uno sketch sul Sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Varie le battute rivolte, tra la statura del Primo Cittadino: “Sindaco si alzi! Ah no, già è in piedi!“, al tema dei rifiuti, argomento scottante nella città di Taormina “Comunque io se dovessi scendere in guerra, l’esercito glielo affiderei al mio fedele amico qui! Tutti in campo con i sacchetti dell’umido, all’arrembaggio!“. De Luca, divertito, ha pubblicato il filmato su suoi canali social.